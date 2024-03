Test psicoattitudinali per i magistrati, come funzionano e quando partono

Il Consiglio dei ministri ha approvato la loto introduzione a partire dal 2026. Sarà il Csm a nominare i docenti universitari in materie psicologiche - su indicazione del Consiglio universitario nazionale, organo indipendente dell'università - che costituiranno la commissione giudicante. Nordio: "Nessuna invasione campo". Ma l'Anm protesta ascolta articolo

Il governo ha dato il via libera ai test psicoattitudinali per l'accesso alla professione dei magistrati a partire dal 2026. I questionari dovrebbero essere simili ai test 'Minnesota' già sperimentati in altri ambiti e verranno utilizzati per valutare la personalità dei candidati. Il decreto legislativo, approvato durante il Consiglio dei ministri ha subito modifiche fino all'ultimo momento, ma ciò non ha attenuato le proteste dell'Associazione Nazionale Magistrati. Sarà il Consiglio Superiore della Magistratura a designare i docenti universitari specialisti in psicologia che faranno parte della commissione giudicante, su indicazione del Consiglio Universitario Nazionale, un organo indipendente degli Atenei.

Previsto un colloquio psicoattitudinale durante l'esame orale Il colloquio psicoattitudinale avverrà durante la prova orale, ma già dopo quella scritta il candidato riceverà dei test su un foglio, individuati dal Csm, sul modello di quelli utilizzati per quelli effettuati agli agenti di polizia. Questi costituiranno la base per il futuro colloquio psicoattitudinale, che sarà comunque diretto dal presidente della commissione esaminatrice, e non da uno psicologo (il quale sarà presente solo come ausilio), alla quale è demandato in maniera collegiale il giudizio finale sul complesso delle prove. Un cambiamento significativo rispetto alla versione precedente del decreto, che prevedeva che il ministro della Giustizia nominasse commissioni di esperti e supervisionasse i test in collaborazione con il Csm. approfondimento Pnrr, cosa sapere sul concorso in magistratura tributaria

Le critiche dell'Associazione nazionale magistrati Nel decreto legislativo che entrerà in vigore ci sarà una doppia garanzia: il Csm disciplinerà i test in generale e la commissione esaminatrice prenderà le decisioni specifiche. Gli aspiranti magistrati avranno la possibilità di ripetere l'esame di accesso fino a quattro volte. L'Amn non è però soddisfatta e il presidente Giuseppe Santalucia ha criticato aspramente la normativa, definendola "irrazionale" e annunciando la possibilità di mobilitazioni future. Il Guardasigilli Carlo Nordio ha respinto queste critiche definendole "polemiche sterili" ribadendo il supporto delle Commissioni Giustizia alla valutazione dei test. Il ministro della Giustizia ha paragonato i test psicoattitudinali per i magistrati a quelli già previsti per altre professioni importanti, come i medici e il personale delle forze dell'ordine, e sottolinea che la normativa sui test entrerà in vigore nel 2026 per evitare di compromettere organi giudiziari essenziali. leggi anche Inaugurazione anno giudiziario, Nordio: "Giustizia già più rapida"