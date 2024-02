Pnrr, cosa sapere sul concorso in magistratura tributaria

Nel decreto Pnrr, approvato lunedì in Consiglio dei ministri, sono state decise le regole per il concorso che recluterà 146 giudici professionali del fisco: prevista la presenza di una prova preselettiva, due prove scritte e una orale. Accederanno direttamente agli scritti i giudici tributari onorari; i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; i candidati diversamente abili con disabilità superiore all’ottanta per cento