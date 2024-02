Il ministro dopo il via libera del Senato al ddl: "Se devi riformare una sentenza di assoluzione devi rifare il processo". Sull'organico della magistratura: "Pieno entro il 2026". Poi aggiunge: "Con le intercettazioni sequestriamo una vita". Nel caso Ilaria Salis "aver chiesto direttamente gli arresti domiciliari in Italia al giudice ungherese era un passo sbagliato perché la legge non lo consente" ascolta articolo

"Abuso d’ufficio? Poche condanne e tutte sospese". A dirlo è il ministro della Giustizia Carlo Nordio che, ospite a Sky TG24 , assicura: "Entro il 2026 ci sarà pieno organico della magistratura". E aggiunge: "Se devi riformare una sentenza di assoluzione devi rifare il processo". Poi ancora: "Con le intercettazioni sequestriamo una vita". Sulla separazione delle carriere: "Serve una revisione costituzionale". Ieri è arrivato il via libera del Senato al ddl Nordio: la riforma della giustizia ora dovrà affrontare il passaggio a Montecitorio e se non ci saranno intoppi sarà approvato definitivamente. Sul caso di Ilaria Salis il ministro dice: "Aver chiesto direttamente gli arresti domiciliari in Italia al giudice ungherese era un passo sbagliato perché la legge non lo consente".

"Entro 2026 raggiunto pieno organico magistratura" "Entro il 2026 raggiungeremo il pieno organico della magistratura, cosa mai avvenuta negli ultimi 50 anni", ha detto Nordio, spiegando che ai 250 magistrati previsti ad hoc dall'introduzione della collegialità del giudice della cautela si aggiungeranno "i 1.300 per i quali stiamo già provvedendo per i concorsi in atto". "Priorità è premierato ma separazione carriere si farà" "La separazione delle carriere per essere fatta bene esige una revisione della costituzione - ha aggiunto il ministro - Per fare questo l'iter è lungo e la scelta politica è stata di dare la priorità al premierato e quindi la separazione delle carriere interverrà in un momento successivo. In quattro anni si farà".

"I familiari di Ilaria Salis hanno perso un anno" I familiari di Ilaria Salis, dice poi Nordio, "purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto. È un grande risultato che si siano convinti, ora ragioniamo step by step. Sarebbe un grande risultato se il giudice ungherese li concedesse. Speriamo poi di poter poi operare sulle convenzioni, i nostri accordi prevedono che una volta cessata la detenzione carceraria allora può scattare la norma di accordo internazionale secondo cui si può chiedere che i domiciliari vengano scontati in Italia".

