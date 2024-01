Cosa cambia

In primis, spariscono reato e pena. Proteste dai banchi del Pd: sostengono resteranno senza sanzioni tante condanne di pubblici funzionari compiute assieme a singoli cittadini. Senza dimenticare, come riporta il Corriere della Sera, che l'Italia andrebbe in controtendenza. Il motivo? L'Ue sta per rendere obbligatorio l’abuso di ufficio. Per il M5S eliminando l'abuso d’ufficio si normalizza l'abuso di potere: non costituirà più reato neanche la violazione dell’obbligo di astenersi in presenza di un interesse privato in conflitto con interessi pubblici.