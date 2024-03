“Non è affatto un'invasione di campo da parte del governo nei confronti della magistratura” ha ribadito il guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri dove è stata varata l'attesa e controversa norma sui test psicoattitudinali per i nuovi magistrati. “Tutta la procedura di questo test è affidata al Consiglio superiore della magistratura, non vi sono interferenze da parte del governo salvo quelle burocratiche". Dal 2026 i futuri magistrati saranno sottoposti a esami che valuteranno la loro personalità.

Come sono organizzati i test



Il colloquio psicoattitudinale si svolgerà durante la prova orale del concorso, ma già dopo quella scritta il candidato riceverà dei test su un foglio, individuati dal Csm, sul modello di quelli utilizzati per quelli effettuati agli agenti di polizia. Questi costituiranno la base per il futuro colloquio psicoattitudinale, che sarà comunque diretto dal presidente della commissione esaminatrice, e non da uno psicologo (il quale sarà presente solo come ausilio), alla quale è demandato in maniera collegiale il giudizio finale sul complesso delle prove. “L'esame psicoattitudinale è previsto per tutte le funzioni più importanti del Paese, per i medici, per i piloti di aereo, ma è soprattutto previsto per le forze dell'ordine" ha ricordato Nordio.