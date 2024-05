Superbonus, tensioni nel governo: cosa cambia con le ultime modifiche

L'emendamento "notturno" ha scatenato tensioni tra il vicepremier Tajani e il ministro dell'Economia Giorgetti: al primo non piace la stretta che impone fin da inizio 2024 la detrazione in dieci anni, mentre il secondo tira dritto e parla di "buonsenso" che ha ispirato le nuove norme. Ecco le maggiori novità (in attesa del vertice decisivo di oggi)