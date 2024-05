Giorgetti: “Superbonus come Vajont, valanga era già partita”

"Stop a emendamenti su deroghe"

"Gli emendamenti parlamentari, come avvenuto in passato, di ampliamento delle deroghe non saranno presi in considerazione”, ha chiarito il ministro. Poi Giorgetti, interpellato in merito all'ipotesi avanzata in una memoria di Bankitalia sulla possibilità di fermare le agevolazioni prima della scadenza naturale, se le nuove restrizioni non dovessero comunque frenare l'accumulo deicrediti, ha spiegato: “Sarebbe stata gradita se fosse stata fatta magari nel 2021, 2022, 2023. Arriva nel 2024 quando il governo sta esattamente procedendo a fare questo".

