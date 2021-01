Usa, Pence dice no a 25esimo emendamento. Trump verso l'impeachment

L’Aula approva la risoluzione che chiede al vicepresidente di rimuovere Trump. Pence dice no in una lettera inviata a Nancy Pelosi: “Non ritengo che sia nel miglior interesse del Paese o in linea con la Costituzione” e invita a “evitare azioni che dividerebbero e infiammerebbero ulteriormente”. Il presidente uscente è sempre più isolato: l'elenco dei deputati repubblicani che intendono votare a favore dell'impeachment si allunga. YouTube sospende il suo canale per una settimana Condividi:

La Camera degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione che chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento (COSA PREVEDE) e rimuovere Donald Trump dal suo incarico alla Casa Bianca. Si tratta, però, di un via libera puramente simbolico. Mentre in Aula era in corso il dibattito, infatti, Pence ha fatto recapitare a Nancy Pelosi, Speaker della Camera, una lettera in cui ribadisce la sua contrarietà al 25esimo emendamento. Il no ufficiale di Pence spiana la strada all'impeachment.

Il no di Pence al 25esimo emendamento approfondimento Usa, leader dem: rimuovere Trump con 25esimo emendamento. Cosa prevede Nella lettera, Pence ha scritto che il 25esimo emendamento non è nel miglior interesse degli Stati Uniti. “L'energia della nostra amministrazione è diretta ad assicurare un'ordinata transizione", ha assicurato. “Ogni americano è scioccato e rattristato dall'attacco al Campidoglio”, ha aggiunto Pence, ringraziando Pelosi per la sua leadership nell'aver fatto riprendere i lavori dopo gli scontri dimostrando così agli "americani che l'unità è ancora possibile in Congresso". "Ma ora, a otto giorni dalla fine del mandato del presidente, tu e i democratici mi chiedete di invocare il 25esimo emendamento. Non ritengo che questa azione sia nel miglior interesse del Paese o in linea con la Costituzione", ha spiegato Pence, sottolineando come la scorsa settimana non si è piegato alle pressioni per "spingersi al di là" della sua autorità costituzionale per determinare il risultato elettorale e "ora non cederò" ai tentativi di "giochi politici" della Camera. "Il 25esimo emendamento non serve per punire o per l'usurpazione. Invocarlo per questi motivi sarebbe un precedente terribile", ha concluso.

La via dell’impeachment leggi anche Assalto Congresso Usa, l’Fbi sapeva dei piani dei sostenitori di Trump Pence, oltre a chiudere alla rimozione di Trump, ha esortato anche Pelosi e il Congresso a "evitare azioni che dividerebbero e infiammerebbero ulteriormente la passione del momento". La lettera è arrivata mentre in Aula era in corso proprio il dibattito sulla risoluzione per chiedere al vicepresidente di ricorrere al 25esimo emendamento e rimuovere Trump. Il dibattito e il voto sono andati avanti lo stesso: la risoluzione è stata approvata con 223 voti a favore e 205 contrari. Ma si tratta di un via libera puramente simbolico. Con il no secco di Pence, i democratici si preparano ora a procedere con l'impeachment.

Trump sempre più isolato leggi anche Usa, errore su sito dipartimento Stato: "Trump ha lasciato incarico" Il presidente, intanto, è sempre più isolato e il suo stesso partito ne sta prendendo le distanze. L'elenco dei deputati repubblicani che intendono votare a favore dell'impeachment si allunga con il passare delle ore. A rompere il ghiaccio è stato John Katko di New York, seguito da Liz Cheney. La figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney e terza nella gerarchia repubblicana alla Camera ha usato parole dure contro Trump, accusato di aver "acceso il fiammifero" delle proteste. L'annuncio di Liz Cheney segue le indiscrezioni su Mitch McConnell. Il leader dei repubblicani in Senato, e per anni alleato del presidente, sarebbe furioso con Trump per le proteste in Congresso e lo riterrebbe responsabile di offese da impeachment. McConnell - riporta il New York Times - vedrebbe la messa in stato di accusa come la strada maestra per "liberare" il partito da Trump. Nelle ultime ore McConnell avrebbe avuto contatti anche con Joe Biden. Il presidente eletto gli avrebbe chiesto se riteneva che il Senato potesse in parallelo occuparsi della conferma delle sue nomine e dell'impechament. McConnell gli ha assicurato una risposta al più presto.

YouTube sospende il canale di Trump leggi anche Amazon toglie il servizio server a Parler. Il social fa causa Secondo la Cnn, nel frattempo il presidente uscente starebbe discutendo con crescente urgenza della possibilità di concedere la grazia ai figli e a se stesso. Trump, secondo alcune fonti, starebbe continuando a valutare l'ipotesi anche dopo gli scontri in Congresso. L'idea di graziarsi – hanno riferito le fonti a Cnn - affascina e ossessiona Trump da quando ha assunto l'incarico. Cnn riporta anche che Donald Trump Jr. non vuole la grazia dal padre perché non la ritiene necessaria. Intanto, YouTube ha deciso di sospendere il canale di Donald Trump per una settimana per aver postato un video che incita alla violenza. Il presidente non potrà caricare nuovi contenuti per un "minimo di una settimana".