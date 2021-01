Amazon toglie il servizio server a Parler: il social è offline

La piattaforma, utilizzata da molti follower del presidente uscente specialmente dopo il blocco degli account del tycoon su Twitter, Facebook e Instagram, ha una policy che non prevede la moderazione dei commenti. Per questo il colosso di Jeff Bezos, dopo Apple e Google, l’ha rimossa dal servizio di hosting Amazon Web Services: “Non possiamo fornire servizi a un cliente che non è in grado di identificare e rimuovere in modo efficace i contenuti che incoraggiano o incitano alla violenza contro gli altri”

L’annuncio e la replica di Parler: “Big Tech vuole uccidere la concorrenza”

"AWS fornisce tecnologia e servizi ai clienti di tutto lo spettro politico e continuiamo a rispettare il diritto di Parler di determinare autonomamente quale contenuto consentirà sul suo sito", recita una parte dell'avviso di Amazon a Parler riportato, fra gli altri, dal The Guardian. "Tuttavia, non possiamo fornire servizi a un cliente che non è in grado di identificare e rimuovere in modo efficace i contenuti che incoraggiano o incitano alla violenza contro gli altri. Di recente, abbiamo assistito a un costante aumento di contenuti violenti sul sito web, il che viola i nostri termini". “Sembra anche che Parler stia ancora cercando di determinare la sua posizione sulla moderazione dei contenuti - continua la lettera - Rimuovete alcuni [contenuti] quando contattati da noi o da altri, ma non sempre con urgenza. Il vostro CEO ha recentemente dichiarato pubblicamente di non ‘sentirsi responsabile per nulla di tutto ciò, e nemmeno la piattaforma dovrebbe farlo’”. “Poiché Parler non può rispettare i nostri termini di servizio e rappresenta un rischio molto reale per la sicurezza pubblica - conclude la comunicazione - abbiamo in programma di sospendere l'account di Parler a partire da domenica 10 gennaio alle 23:59 PST". "Big Tech vuole uccidere la concorrenza, e ha messo in atto uno sforzo coordinato per rimuovere la libertà di parola da internet", ha replicato l'amministratore delegato di Parler, Joh Matze.