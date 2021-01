Usa, Pelosi: “Pence rimuova Trump o avanti con impeachment”

In una lettera ai colleghi la speaker della Camera delinea le prossime mosse per rimuovere il presidente uscente. Nelle prossime ore sarà presentata una risoluzione per chiedere al vicepresidente di far scattare il 25esimo emendamento: "Avrà 24 ore per rispondere, altrimenti andremo avanti con la messa in stato d'accusa", è l'ultimatum dell'esponente dem

La Camera americana presenterà nelle prossime ore una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25esimo emendamento ( COSA PREVEDE ) nei confronti di Donald Trump, accusato di aver incitato l' assalto al Congresso del 6 gennaio, e "dichiarare il presidente incapace di eseguire i suoi obblighi". Lo ha affermato la speaker della Camera Nancy Pelosi in una lettera ai colleghi, sottolineando che a Pence saranno concesse “24 ore” per rispondere, al termine delle quali se la risposta non sarà quella sperata la Camera procederà con l'impeachment. Mentre trascorrono i giorni, l'orrore per l'assalto alla nostra democrazia perpetrato dal presidente si intensifica e per questo c'è bisogno di un'azione immediata".

Trump diventerebbe il primo presidente statunitense a essere sottoposto a una procedura di impeachment per due volte. "Nel proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia, agiremo con urgenza, perché questo presidente rappresenta una minaccia imminente per entrambi". "Man mano che passano i giorni - ha insistito - l'orrore dell'attacco in corso alla nostra democrazia perpetrato da questo presidente si è intensificato e con esso la necessità immediata di agire".

La procedura

Nella sua lettera la speaker della Camera ha spiegato il suo piano per defenestrare Trump: chiederà alla Camera una risoluzione per chiedere al vicepresidente Mike Pence di rimuovere i poteri presidenziali di Trump per incapacità a governare, una mossa che consentirebbe a Pence di diventare presidente ad interim fino all’insediamento di Joe Biden. Per farlo, Pence dovrebbe contare sull'appoggio della metà del suo governo. "Chiediamo al vicepresidente che risponda in 24 ore, dopodiché procederemo per presentare la richiesta di un processo politico nel plenum della Camera". Secondo indiscrezioni, il vicepresidente non esclude un ricorso al 25esimo emendamento ma solo nel caso in cui avesse una preoccupazione fondata che Trump possa intraprendere qualche azione affrettata che metterebbe a rischio la nazione. E a preoccupare non è solo l'imprevedibilità di Trump: i timori sono alti anche per possibili nuove manifestazioni. Appare invece un'ipotesi altamente improbabile quella delle dimissioni del presidente: fonti della Casa Bianca ribadiscono infatti che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro nonostante le pressioni, anche di alcuni membri del partito repubblicano.

La tempistica

In caso di esito negativo delle pressioni su Pence, la Camera potrebbe votare l'impeachment già martedì o mercoledì. Poi ancora non è chiaro quello che succederà successivamente. Una delle ipotesi è l'invio al Senato del procedimento dopo i primi 100 giorni della presidenza Joe Biden, in modo di consentire al presidente eletto di incassare il via libera alle sue nomine di governo e affrontare le priorità della sua agenda, ovvero il Covid e l'economia.