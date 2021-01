Usa, Pence non esclude 25esimo emendamento per Trump

Il vicepresidente non esclude l'opzione prevista dalla Costituzione americana per rimuovere il presidente uscente, nel caso in cui divenisse più instabile. E Biden twitta: "Il nostro presidente non è al di sopra della legge. La Giustizia serve il popolo e non protegge i potenti" Condividi:

Il vicepresidente americano Mike Pence non esclude il ricorso al venticinquesimo emendamento per destituire Donald Trump, se il presidente uscente dovesse dimostrarsi più instabile. Lo riporta la Cnn, che cita una fonte vicina al vicepresidente. Secondo la fonte, c'è una certa preoccupazione all'interno della squadra di Pence per i rischi di ricorrere al venticinquesimo emendamento o, addirittura quelli legati a un procedimento di impeachment, in quanto Trump potrebbe intraprendere qualche azione affrettata che metterebbe a rischio la nazione. Intanto i dem chiedono che il presidente eletto Joe Biden una volta insediato indaghi l'uscente. E lo stesso Biden twitta: "Il nostro presidente non è al di sopra della legge. La Giustizia serve il popolo e non protegge i potenti".

Cnn: "Pence per la prima volta in disaccordo con Trump" vedi anche Usa, leader dem: rimuovere Trump con 25esimo emendamento. Cosa prevede Secondo la Cnn per la prima volta Pence è in disaccordo con Trump. Gli assistenti del vicepresidente sono indignati per il fatto che Trump non avesse fatto un punto della situazione con Pence mercoledì scorso, dopo l'assalto a Capitol Hill, che ha costretto alla fuga lo stesso Pence e la sua famiglia. Invocare il 25 ° emendamento richiederebbe a Pence e alla maggioranza del gabinetto di votare per rimuovere Trump dall'incarico a causa della sua incapacità di "adempiere ai poteri e ai doveri del suo ufficio", un passo senza precedenti.

Pence parteciperà all'insediamento di Biden leggi anche Usa, Trump: "Non sarò alla cerimonia di giuramento di Biden" A differenza di Trump, Pence parteciperà alla cerimonia di insediamento di Biden, secondo quanto riporta la stampa americana, citando "una fonte a conoscenza dei piani" del vice di Donald Trump. La Cnn, nei giorni scorsi, aveva riferito che Pence aveva intenzione di partecipare, ma che aspettava un invito. Biden, dal canto suo, aveva detto che sarebbe stato "onorato" di avere il vice presidente al suo giuramento, aggiungendo che sarebbe stato meglio che non ci fosse Trump.