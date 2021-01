Usa, arrestato Jake Angeli, lo "sciamano" di Capitol Hill

L'uomo, seguace di QAnon di origini italiane, è stato incriminato per ingresso illegale e violento nel Congresso e per condotta disordinata. Insieme ad altri manifestanti pro-Trump aveva assaltato l'edificio a Washington

Dopo l'assalto al Congresso Usa, è stato arrestato anche Jake Angeli, lo "sciamano" di QAnon che durante la manifestazione pro-Trump del 6 gennaio aveva forzato i blocchi per entrare a Capitol Hill. L'uomo, il cui vero nome è Jacob Anthony Chansley Angeli e che ha origini italiane, è finito in manette e incriminato per ingresso illegale e violento, ed anche per condotta disordinata nei palazzi del Congresso. Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia.