Sala, possibile nesso con il fermo di un cittadino iraniano a Malpensa

C'è grande appresione per la sorti di Cecilia Sala, la giornalista 29enne arrestata il 19 dicembre a Teheran e da oltre una settimana in isolamento nel carcere di Evin, dove vengono tenuti i dissidenti. Il motivo dell'arresto della reporter del Foglio e podcaster per Chora Media non è stato ancora formalizzato. Non si esclude un possibile nesso con il fermo 11 giorni fa a all'aeroporto milanese di Malpensa di un cittadino iraniano, ricercato negli Usa con l'accusa di vendere armi ai terroristi. Un nesso che, è la preoccupazione diffusa tra i parlamentari, complicherebbe la partita. Nel governo intanto nessuno si sbilancia sul punto. Vengono però letti come segnali positivi la visita in carcere avvenuta ieri da parte dell'ambasciatrice italiana Paola Amedei, così come la possibilità consentita alla cronista di telefonare ai familiari. Al momento, peraltro, non risulterebbero ancora le "imputazioni" che hanno portato all'arresto.

Calabresi: "Non lasceremo sola Cecilia"

"Dalla mattina di giovedì, da quando abbiamo perso le sue tracce, ci siamo uniti tutti con un unico obiettivo: portare Cecilia a casa al più presto", ha spiegato il direttore di Chora Media e giornalista Mario Calabresi in un'intervista al Corriere della Sera. "Questo era un viaggio a cui Cecilia teneva molto. Era tanto tempo che aveva chiesto il visto", prosegue Calabresi che sottolinea come la giornalista fosse stata come sempre "scrupolosa, seria, che studia. Erano già uscite tre puntate della serie Stories , il podcast che conduce per Chora. Poi, giovedì, la nostra collega Francesca Milano mi ha chiamato e mi ha detto 'non è arrivata la registrazione di Sala'". "Otto giorni dopo ancora non lo sappiamo siamo in assenza di un'accusa formalizzata e quindi, inizialmente, la speranza era che questa cosa si potesse risolvere in fretta, motivo per cui siamo rimasti una settimana in silenzio", spiega ancora. Non è la prima volta che Calabresi si trova in situazioni d'angoscia, da direttore. "Negli anni ho visto diverse storie di questo tipo. Quando ero direttore de La Stampa , il mio giornalista Domenico Quirico è stato rapito in Siria.