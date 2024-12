Anniversari e ricorrenze 2025, le date più importanti da ricordare

Sono tante le date "tonde" che si toccano nel nuovo anno: alcune toccano i grandi eventi del Novecento, come la Liberazione d’Italia, l’uscita dei prigionieri dal campo di concentramento di Auschwitz, la fondazione delle Nazioni Unite e la fine della guerra in Vietnam. Altri, invece, sono più recenti, come gli attentati in Francia e la morte di Papa Giovanni Paolo II. Ricorrono inoltre anche anniversari di nascita e di morte di grandi nomi della letteratura