Schwarzenegger su Instagram: "Trump è un presidente fallito". VIDEO

Arnold Schwarzenegger, ex governatore della California e attore di Hollywood, ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower di Instagram con un video di quasi otto minuti in cui parla dell'assalto al Congresso del 6 gennaio ( L'EDITORIALE DI GIUSEPPE DE BELLIS - LO SPECIALE ) e dove accusa il presidente uscente Trump di aver "cercato un colpo di Stato ingannando le persone con le sue bugie".

"Trump verrà ricordato come il peggior presidente della storia"

Non usa mezze misure l'ex Mister Olympia, quando parla del presidente uscente degli Usa Donald Trump, che rischia l'impeachment o il ricorso al 25esimo emendamento per quanto successo a Capitol Hill. "È un fallito, verrà ricordato come il peggiore della storia. La cosa positivà è che diventerà irrilevante come un vecchio tweet", dice Schwarzenegger, facendo riferimento al social preferito dal tycoon, Twitter, da cui Trump è stato ufficialmente bannato in modo indefinito. L'ex governatore della California ricorda anche una frase di Teddy Roosevelt: "Patriottismo significa stare dalla parte del Paese, non dalla parte del presidente".