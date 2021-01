Parler e Gab, i social "senza censura" amati dai supporter di Trump

Conservatori più moderati fino agli esponenti dell'Alt-Right statunitense stanno migrando dai social tradizionali, che hanno sospeso o bloccato gli account ufficiali del presidente uscente a causa di "messaggi violenti", verso piattaforme alternative che assicurano di non moderare i contenuti dei post se non nei casi più estremi. Con la conseguenza che i messaggi di odio, razzismo e violenza si moltiplicano velocemente. Ci siamo iscritti alle due principali per vedere come funzionano

Trump non ha ancora aperto un profilo ufficiale, ma alla sola ipotesi Google, Apple e Amazon hanno deciso di rimuovere la app dai loro server. Se Parler non troverà un nuovo server di web hosting, dunque, potrebbe sparire dalla rete.

Ci siamo dovuti iscrivere per vederne i contenuti: come si legge nelle linee guida, solo nei casi estremi – contenuti pedopornografici o terroristici – Parler interviene. Vietati inoltre spam, bot e attività criminali. Diversamente, free speech, discussione libera. Proliferano quindi messaggi di odio, incitazione alla violenza e al razzismo, teorie del complotto che vengono bloccati su altri social.

Il seguitissimo profilo ufficiale di Trump su Gab

Territorio simile è quello del social concorrente Gab, dall’interfaccia sempre simile a Twitter ed altrettanto Trump-centrico grazie alla policy di non-moderazione delle posizioni politiche espresse dagli utenti. In questo caso non è necessario iscriversi per vedere i contenuti, che mettono in diretto contatto i supporter del Tycoon “più moderati” con gli esponenti più radicali dell’Alt-Right statunitense. C’è chi contesta la decisione di Twitter e sospetta un ruolo della Cina, c’è chi assicura che il 20 gennaio non ci sarà alcun passaggio di consegne con Joe Biden alla Casa Bianca. E poi c’è Trump, che sulla piattaforma ha un account ufficiale (inaugurato ad agosto 2016) da quasi un milione di follower - mentre scriviamo fermo all'ultimo post in cui annunciava che non avrebbe partecipato alla cerimonia del 20 gennaio - dove promette la pubblicazione dei post “non censurati”. La fan base è ancora molto distante dagli 88 milioni di Twitter, ma sta crescendo. Così come cresce molto velocemente il numero degli utenti iscritti.

Le altre piattaforme dell'Alt-Right

I social media "alternativi" non finiscono qui: un altro esempio è DLive, sito di streaming usato dagli autori dell’assalto al Congresso Usa per documentare in diretta l’invasione e gli scontri. E c'è da credere che se Trump perseguirà quanto annunciato - scontrarsi apertamente con Twitter e Facebook, fino a creare da zero un proprio social media - la guerra tra estremisti e "moderatori" andrà avanti a lungo.