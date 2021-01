Su Twitter hanno iniziato a circolare le immagini della pagina web in cui il presidente e vice presidente non risultano più in carica dall'11 gennaio 2021. Al momento il sito non è più raggiungibile. BuzzFeed: "Errore commesso da un dipendente arrabbiato"

Il testo, comparso su una pagina vuota della biografia del presidente, diceva "Donald J. Trump ha terminato il mandato l'11-01-2021", con tanto di orario (19:48:39). Un messaggio simile era visualizzabile sulla biografIa del vice Mike Pence. Per BuzzFeed, che cita fonti non meglio identificate, dietro alle modifiche ci sarebbe un "dipendente arrabbiato".

Il sito del dipartimento non è raggiungibile

Dopo il passaparola online della notizia, il sito da cui è inziata a circolare la news non è più raggiungibile. Il gossip però continua a circolare e diversi quotidiani online riportano lo screenshot delle pagine relative a Trump e Pence dove si legge che il loro mandato è terminato. In questa giornata, alla Camera, è arrivata la richiesta ufficiale da parte dei Democratici di invocare il 25 emendamento per "incitamento all'insurrezione" per il presidente dopo l'assalto di Capital Hill. Sul fatto è intervenuto anche il presidente eletto Joe Biden, che ha affermato: "Donald Trump non dovrebbe essere in carica, punto".