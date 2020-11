Meghan Markle: "Ho perso il secondo figlio per un aborto spontaneo"

La moglie di Harry rivela la perdita in un'opinione scritta per il New York Times, in cui si sofferma anche sulla pandemia di coronavirus, sulle morti di Breonna Taylor e George Taylor e sulle elezioni americane

Meghan Markle ha perso il secondo figlio a causa di un aborto spontaneo. A rivelarlo è la stessa duchessa di Sussex in una opinione scritta per il New York Times. "Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno - racconta Meghan Markle -. Dopo aver cambiato il annolino ad Archie, ho sentito un forte crampo. Mi lasciai cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per stare entrambi calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo". La moglie di Harry, nell'articolo dal titolo "Le perdite che condividiamo", riflette anche sui fatti del 2020, soffermandosi sulla pandemia di coronavirus, sulle morti di Breonna Taylor e George Floyd, sulle elezioni americane.