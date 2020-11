Gb, Harry e Meghan cedono Frogmore Cottage ad Eugenie

La principessa e il suo consorte si trasferiranno in quella che è stata la residenza del Duca e della Duchessa di Sussex a Windsor

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle prendono sempre più le distanze dalla Casa Reale inglese. Da qualche settimana, infatti, hanno ceduto la casa che la regina Elisabetta aveva donato loro, Frogmore Cottage, alla principessa Eugenie - cugina di primo grado del Duca di Sussex - che vi si è trasferita con il marito Jack Brooksbank.

Trasloco nella notte

Secondo il tabloid Sun, il trasloco dei mobili dei duchi di Sussex è avvenuto durante la notte "per non dare nell'occhio". La cugina di Harry, incinta di qualche mese, e il consorte hanno preso possesso della casa a Windsor due settimane fa. La dimora si trova non lontano dal Castello nel quale la regina e Filippo stanno trascorrendo il lockdown. Il restauro milionario di Frogmore Cottage da parte di Harry e Meghan era stato oggetto di numerosi articoli sulla stampa scandalistica britannica.