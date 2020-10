Harry e Meghan non passeranno il Natale con la famiglia reale

Festività natalizie lontane da Londra per l’ex coppia reale. Il secondogenito per principe Carlo farà rientro nel Regno Unito con la moglie e il figlio Archie solo negli ultimi giorni di dicembre

Sarà il loro primo Natale in California. Harry e Meghan hanno deciso di trascorrere le prossime feste al caldo, nella nuova proprietà di Montecito. Secondo fonti citate dal Daily Mail il principe, la moglie e il piccolo Archie si recheranno nel Regno Unito solo a festività passate. Per il secondo anno consecutivo, quindi, i duchi di Sussex non si trasferiranno a Sandringham, come vuole la tradizione che riunisce tutti i membri della famiglia reale nella residenza di campagna che appartiene ai beni privati della casa britannica.