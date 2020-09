Harry e Meghan Markle firmano l'accordo con Netflix

"Vogliamo fare programmi che informino ma che diano anche speranza" ha commentato la coppia. I due potranno apparire nei documentari, ma è escluso che Meghan torni a recitare

Il principe Harry (FOTO) e sua moglie, Meghan Markle, hanno firmato un accordo con Netflix per produrre serie tv e programmi per bambini. Sei mesi dopo aver smesso i panni da membri attivi della famiglia reale britannica, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno scelto di “mantenersi” diventando produttori di Hollywood.

Harry e Meghan alla conquista di Hollywood approfondimento Harry & Meghan: Escaping the Palace, in arrivo il film sulla Megxit Il Duca e la Duchessa di Sussex, che ormai hanno scelto di vivere in California, hanno fondato una società di produzione ancora da nominare e hanno firmato un accordo pluriennale con Netflix, che li pagherà per realizzare documentari, docu-serie, lungometraggi, programmi con sceneggiatura e programmazione per bambini. Harry e Meghan (FOTO) potrebbero apparire all'interno dei documentari ma, come ha specificato un loro rappresentante, Meghan non tornerà a recitare. L'ultima apparizione dell'ex attrice risale quindi al 2018, nella serie tv “Suits”. "Il nostro obiettivo sarà creare contenuti che informino ma anche diano speranza", ha spiegato la coppia in una dichiarazione ufficiale. "In qualità di neo-genitori, anche per noi è importante realizzare programmi familiari stimolanti". Le loro produzioni, quindi, saranno esclusive di Netflix, che vanta ben 193 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Harry e Meghan Markle - ©Getty

Non è chiaro quanto saranno pagati Harry e Meghan. Si sa che in questi mesi, prima dell'accordo con Netflix, Harry e Meghan stavano valutando collaborazioni con Disney e Apple e secondo alcune fonti citate dal New York Times pare che i due stessero cercando un accordo da 100 milioni di dollari. Secondo il Daily Mail la collaborazione con Netflix potrebbe quindi valere “fino a 150 milioni di dollari”. Del resto, avendo rinunciato alle sovvenzioni pubbliche che ricevevano come membri della royal family, il principe e sua moglie hanno bisogno di guadagnare per poter mantenere il loro alto stile di vita.