Coronavirus Brasile, il presidente Jair Bolsonaro negativo al test

Lui stesso ha postato su Twitter una foto in cui si mostra esultante dopo l’ultimo esame effettuato. Il presidente era risultato ancora positivo al tampone fatto il 22 luglio, mentre l’ufficialità del contagio risaliva al giorno 7 luglio

La positività e i successivi test

Jair Bolsonaro era risultato positivo lo scorso 7 luglio. Una positività che non ha sorpreso la stampa brasiliana vista la minimizzazione sul Covid-19 da parte dello stesso presidente. Bolsonaro ha ripetuto il test anche nelle settimane successive risultando sempre positivo: l’ultimo l’aveva effettuato lo scorso 22 luglio. Intanto, nonostante il Brasile sia il Paese dove il Coronavirus si sa espandendo a ritmi più alti dopo gli Stati Uniti d’America, proprio Bolsonaro sembrerebbe essere il candidato favorito per le elezioni del 2022, in cui cercherà la rielezione. Secondo un sondaggio pubblicato dalla rivista Veja, il capo dello Stato sarebbe attualmente il candidato più votato al primo turno, con il 27-30% dei voti, superando tutti i potenziali rivali, tra cui l'ex giudice Sergio Moro, l'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, e il governatore di San Paolo, Joao Doria. (BOLSONARO, DAGLI APPELLI CONTRO IL LOCKDOWN AL TEST POSITIVO)