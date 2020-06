Coronavirus nel mondo: le ultime news Paese per Paese

I morti in totale sono più di 464mila. I Paesi latinoamericani più colpiti sono Brasile, Perù e Cile. Intanto gli Stati Uniti registrano 568 vittime in 24 ore. Quasi 5mila casi positivi in Pakistan e 544 in Libia

Il Coronavirus continua a diffondersi in molti Paesi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, al 21 giugno sono oltre 8,7 milioni le persone contagiate nel mondo. Più di 464mila i morti. Tra le aree che più preoccupano c'è l’America Latina, che ha superato i due milioni di contagi (Brasile, Perù e Cile tra le nazioni in cui il virus si sta diffondendo maggiormente). Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito: in 24 ore, hanno registrato altre 568 vittime. Il Covid-19 allarma anche il medioriente con circa 5mila casi positivi in Pakistan (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

America Latina, Brasile il Paese più colpito vedi anche Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO I contagi causati dalla pandemia in America Latina sono arrivati a quota 2.002.303 nelle ultime 24 ore. Il Brasile denuncia oltre la metà dei casi, ma a contribuire al pesante bilancio sono, fra gli altri, anche il Perù con 251.338 persone positive al Covid-19, e il Cile con 236.748. A questi si aggiunge il Messico con le autorità sanitarie che hanno annunciato che nelle ultime 24 ore oltre 5.000 pazienti sono risultati positivi al test. In Brasile si sono registrati 34.666 nuovi casi e il bilancio delle vittime è di 49.976 morti con 1.022 deceduti in 24 ore. Oltre ai citati Perù e Cile, che al secondo e terzo posto hanno registrato rispettivamente anche 7.861 e 4.295 morti, seguono fra i Paesi maggiormente colpiti dalla pandemia Messico con 175.202 contagi e 20.781 vittime, Ecuador (50.183 e 4.199), Colombia (65.633 e 2.126), Argentina (41.204 e 992), Repubblica dominicana (25.778 e 655) e Panama (24.274 e 485).

Stati Uniti, decimo giorno in cui il bilancio è inferiore a mille vittime leggi anche Coronavirus, continua il boom di contagi in Usa e America Latina Con 568 decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo l'aggiornamento quotidiano dell'università Johns Hopkins, gli Stati Uniti sono al decimo giorno in cui il bilancio giornaliero delle vittime è inferiore a 1.000. Il Paese resta quello più colpito dalla pandemia con 119.654 morti su 2.251.205 di contagi ufficiali. Circa 20 Stati americani hanno recentemente visto un rimbalzo delle infezioni, mentre l'epicentro della malattia nel Paese si è spostato da New York e nord-est a sud e ovest. Dopo essere sceso sotto i 20.000, il bilancio giornaliero di nuove infezioni confermate negli Stati Uniti è aumentato, negli ultimi giorni, a 30.000 e oltre. Esistono timori di una seconda ondata di contagi da Covid-19, dopo le riaperture di vari Stati e con i massicci raduni contro la violenza della polizia e il razzismo che hanno avuto luogo nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Anche il comizio elettorale del presidente Donald Trump a Tulsa, in Oklahoma, il primo dall'inizio della crisi di Covid-19, è stato accusato di favorire la diffusione del virus.