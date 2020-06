Coronavirus, in Brasile 22mila nuovi casi e oltre 47mila morti

Il Paese è il secondo al mondo sia per numero di contagiati, che sono 978.142 (+22.765), sia per numero di morti, arrivati a 47.748 (+1.238). Nelle ultime 24 ore in Sud America i contagi confermati sono saliti a 1.871.972 e i morti a 88.823

Continua l'emergenza coronavirus in Brasile, secondo Paese al mondo sia per numero di contagiati, che sono 978.142 (+22.765), sia per numero di morti, arrivati a 47.748 (+1.238). Lo rende noto il Consiglio nazionale dei segretari della salute (Conass). Un dato positivo, però, c'è: gli infettati e le vittime manifestano stabilità e non un incremento in termini numerici (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Netta diminuzione contagi in 7 Stati del Brasile approfondimento Indice Rt: cos'è, come si calcola e qual è la differenza con l'R0 Almeno sette su 27 Stati del Brasile stanno registrando una diminuzione della percentuale di contagi: è quanto emerge dai dati prodotti dal progetto Covid-19 Analytics, realizzato in collaborazione dalla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro e dalla Fondazione Getulio Vargas, rende noto il portale di notizie Uol. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori considerano l'Rt, che misura il tasso di ritrasmissione del virus. Quando questo è inferiore a 1, significa che il numero medio di persone contagiate da una persona infetta è inferiore a uno, il che indica una riduzione del ritmo dell'epidemia. Gli Stati in questione sono Acre, Amazonas, Maranhao, Parà, Pernambuco, Roraima e Tocantins, tutti nel settentrione. Ma anche Rio de Janeiro (sud-est) - il secondo Stato più colpito dopo San Paolo - starebbe presentando netti miglioramenti.