Coronavirus, continua il boom di contagi in Usa e America Latina

Non si arresta l’emergenza coronavirus in Sudamerica e negli Usa (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Negli Stati Uniti, le vittime legate al Covid-19 registrate solo nelle ultime 24 ore sono state 840. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i casi di contagio totali sono arrivati a 2,16 milioni, con 117.694 morti. Il presidente Donald Trump ha però rassicurato: "Siamo vicini a un vaccino" per il coronavirus, ha detto in un'intervista alla Fox.