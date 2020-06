1/16 ©Getty

Lo sport in Australia (come nel resto del mondo), deve fare i conti con le regole anti contagio da coronavirus. Le nuove norme prevedono che gli stadi di football australiano non possano essere frequentati dai fan. Così il club dei Lions di Brisbane ha "riempito" gli spalti con le foto dei propri tifosi

