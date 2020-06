Non torneranno in campo le donne del calcio. Il Consiglio Federale ha deciso per la chiusura delle competizioni sportive 2019/20 di calcio femminile. Juventus, dunque, prima senza scudetto poiché il titolo non sarà assegnato. Algoritmo per assegnare posto in Champions tra Fiorentina e Milan. Orobica in B. Napoli in A. Serie B a 14 squadre.