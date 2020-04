Il premier britannico Boris Johnson, affetto da Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) e ricoverato in terapia intensiva dalla sera del 6 aprile, continua a migliorare. La notizia arriva in prima battuta da un portavoce di Downing Street, che nel primo pomeriggio del 9 aprile ha detto che il primo ministro ha trascorso “una notte positiva” ed è “su di morale”, ed è stata confermata nel tardo pomeriggio dal suo supplente, il ministro degli Esteri Dominic Raab (CHI È): “Johnson è ancora in terapia intensiva, ma continua a fare progressi positivi”, ha detto Raab nella conferenza stampa giornaliera, aggiungendo che “i suoi pensieri e le sue preghiere” sono per i cari delle vittime e per il personale sanitario. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Sanità londinese, nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha registrato 881 morti per coronavirus, poco meno del record di 938 decessi di ieri (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO).

Quinto giorno in ospedale per Johnson

Per il premier britannico quello di oggi è il quinto giorno trascorso in ospedale al St Thomas di Londra e il terzo in terapia intensiva (LA FOTOSTORY DEL PREMIER BRITANNICO - PERSONE MANDANO FIORI A DOWNING STREET), dopo l’aggravarsi dei sintomi del contagio. Secondo le fonti ufficiali da ieri Johnson è in fase di miglioramento e continua in questa direzione positiva.

Oltre 65mila casi accertati nel Paese

Al 9 aprile il Regno Unito ha registrato 7.978 vittime dell’epidemia. I positivi al Covid-19 accertati sono 65.077, con una curva di crescita in calo a 4mila nuovi casi al giorno. Il picco della pandemia nel Paese è atteso non prima della settimana prossima. Per questo Raab, facente funzioni di premier, ha detto oggi che le restrizioni imposte dal governo quasi 3 settimane fa “stanno avendo un impatto” ma “è troppo presto per trarre conclusioni” e anche per revocarle. La serrata, ha aggiunto, resterà in vigore “fino a quando non avremo prove che dimostrino che saremo passati oltre il picco” dell’epidemia. La prossima verifica è fissata per lunedì 13 aprile.