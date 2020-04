Primo caso registrato in Yemen

Primo caso di contagio da coronavirus in Yemen. Come ha annunciato una nota ufficiale, un giorno e mezzo dopo l'annuncio della tregua in Yemen, il paese certifica il il primo contagio , avvenuto in una provincia del sud controllata dal governo. Nelle scorse settimane, era stato lanciato l'allarme sull'impatto "catastrofico" che avrebbe avuto l'eventuale diffusione

del Covid-19 in un paese cosi' duramente provato da 5 anni di guerra, che secondo l'Onu affronta "il peggior disastro umanitario del pianeta".