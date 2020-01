È salito a 56 il bilancio del coronavirus in Cina, dove secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità ci sarebbero circa 2mila persone infette (VIRUS CINA: INCUBAZIONE, SINTOMI E COME SI TRASMETTE). Dalla notte di sabato sono morte quindici persone e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, secondo la Commissione nazionale per la Salute. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, quella di Wuhan, al centro dell'epidemia (A WUHAN SARÀ COSTRUITO UN SECONDO OSPEDALE - FOTO). Intanto il virus, simile alla Sars, ha fatto la sua prima vittima a Shanghai mentre, fuori dal Paese, si parla di un caso sospetto a Toronto, in Canada. Le misure di contenimento del contagio sono state applicate anche nella città meridionale di Shantou, la prima al di fuori dell'epicentro della malattia. (I CONTAGI NEL MONDO - I PREPARATIVI PER IL CAPODANNO CINESE A MILANO - IN ASIA CAPODANNO CON LE MASCHERINE - BURIONI: TRASMISSIONE ANCHE SENZA SINTOMI)

La prima vittima a Shanghai

Secondo le autorità locali, la persona morta a Shanghai era un uomo di 88 anni che soffriva di altre patologie. Il governo di Shanghai ha fatto sapere che al momento in città, principale centro finanziario del Paese, i casi di infezione conclamata sono 40. (PLAGUE INC È L'APP PIÙ SCARICATA IN CINA - LE 4 DOMANDE SU NATURE - LO STUDENTE ABRUZZESE BLOCCATO A WUHAN - ILARIA CAPUA A SKY TG24: SIMILE A SARS)

Isolata la città di Shantou

Intanto, a partire dalla mezzanotte, è stata isolata anche Shantou, città da 5,6 milioni di abitanti, dove si sono registrati i primi due casi di contagio. Ai veicoli non di emergenza sarà vietato l'ingresso e le persone in arrivo alle stazioni ferroviarie saranno sottoposte a screening e "invitate a tornare indietro", hanno affermato le autorità cittadine. Autobus, traghetti, trasporti pubblici e taxi resteranno fermi. Tuttavia, nessuna restrizione sembra impedire agli abitanti della città di andarsene, a differenza della regione di Wuhan, dove ai residenti non è permesso lasciare la zona in quarantena. La città, che si trova a 1.100 chilometri da Wuhan, è nella provincia del Guangdong, la più popolata della Cina, che ha registrato 98 casi di contaminazione.

Si fermano anche Xi'an e la provincia di Shandong

Stop agli autobus a lunga percorrenza anche a Xi'an e nella provincia di Shandong, dopo la decisione analoga di Pechino e Tianjin. Il divieto entra in vigore a Xi'an, città con 10 milioni di abitanti, alle 18 di oggi, ora locale.

I rimpatri di PSA e Stati Uniti

Nel frattempo, come annunciato, gli Stati Uniti si stanno organizzando per evacuare i propri connazionali da Wuhan. Il volo partirà martedì e porterà i passeggeri a San Francisco, ha scritto il dipartimento in una e-mail indirizzata agli americani in Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato: "Se non ci sarà posto per tutti, verrà data priorità agli individui a maggior rischio di coronavirus". Chi ha già rimpatriato i propri dipendenti è invece la casa automobilistica francese PSA, che produce i marchi Peugeot e Citroen. L'evacuazione - ha fatto sapere la Psa in una nota - è stata "attuata in piena collaborazione con le autorità cinesi e il consolato francese" e ha coinvolto 38 persone formate da membri dello staff e dalle loro famiglie che lavorano a Wuhan regione. Sarebbero stati messi in quarantena nella città di Changsha, a circa 300 chilometri da Wuhan, prima di essere autorizzati a tornare "nei loro Paesi di origine", ha dichiarato la società.

Chiude Disneyland a Hong Kong

E, dopo quello di Shanghai, ha sbarrato le porte anche il Disneyland di Hong Kong. Lo ha annunciato la società di gestione precisando che la chiusura, in atto da oggi, durerà fino al giorno seguente a quello in cui le autorità dichiareranno conclusa l'emergenza virus. "Come misura precauzionale in linea con gli sforzi di prevenzione in atto a Hong Kong, stiamo temporaneamente chiudendo il parco Disneyland di Hong Kong per motivi di salute e per la sicurezza dei nostri ospiti e dei membri del cast", ha dichiarato il parco in una nota.