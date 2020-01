La trasmissione del coronavirus cinese potrebbe avvenire anche da persone senza sintomi: lo ha scritto il medico Roberto Burioni sul sito di informazione scientifica Medical Facts di cui è direttore scientifico, citando un articolo pubblicato sulla rivista The Lancet che ricostruisce il passaggio del virus da persona a persona all’interno di un gruppo familiare. È questa, secondo l’esperto, la notizia “più brutta di tutte” relativamente al coronavirus denominato 2019-nCoV (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I CONTAGI NEL MONDO) comparso per la prima volta in Cina, nella metropoli di Wuhan, e che ha già provocato oltre 40 vittime. La previsione di Burioni è che “la lotta contro quest’infezione sarà più difficile del previsto”, ma allo stesso tempo il medico ha spiegato che in Italia non c’è, per il momento, necessità di allarmarsi e ha invitato la stampa a “smettere di generare il panico”.

L’esistenza di pazienti asintomatici

“Sembra possibile l’esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il coronavirus. Il che significa che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia”, ha spiegato Burioni nel suo articolo. Mettendo poi in discussione i numeri ufficiali diffusi dalle autorità di Pechino relativamente all’epidemia: “Sappiate che non hanno niente a che vedere con la realtà”, scrive l’esperto.

L’invito alla calma

Per quanto riguarda l’Italia, il medico ha ricordato che nel nostro Paese “questo coronavirus non è ancora arrivato, quindi non c’è motivo di evitare ristoranti cinesi, quartieri cinesi e i cinesi stessi. L’unica cosa che devono fare i cittadini italiani è semplice: non andare in Cina”, è il suo suggerimento. Secondo Burioni, “dovrebbero cessare gli allarmi e la stampa dovrebbe smetterla di generare il panico ogni volta che un cittadino di origine asiatica ha la febbre. È il periodo dell’influenza ed è normale che accada. Il virus della disinformazione e della paura è molto pericoloso”.