Almeno 80 morti e un totale di 2.744 casi di contagio confermati. È questo l’ultimo bilancio sul coronavirus in Cina, dove il governo continua a disporre nuove misure per cercare di arginare l’epidemia. Pechino ha infatti deciso di prorogare le festività per il Capodanno cinese di tre giorni, cioè fino al 2 febbraio. Una scelta, questa, che mira a “ridurre gli assembramenti”, secondo quanto riportano i media statali (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE - VIRUS CINA: INCUBAZIONE, SINTOMI E COME SI TRASMETTE - I MEDICI EROI). Intanto, l’epidemia preoccupa anche i mercati: la Borsa di Tokyo apre in netto calo, con l'indice Nikkei che ha perso 486,13 punti (-2,04%).

Piani di evacuazione degli italiani

Anche l'Italia, come altri Paesi, sta predisponendo la possibile evacuazione dei connazionali che si trovano nell'area di Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus: un'ipotesi allo studio è il trasferimento via terra, a condizione di restare in osservazione per i successivi 14 giorni in un ospedale cinese di una regione più sicura. Ma la prospettiva di una quarantena non convince i connazionali.

Sono una cinquantina gli italiani attualmente presenti nella città focolaio della malattia e in tutta la regione di Hubei. L'ambasciata a Pechino, in raccordo con l'Unità di Crisi della Farnesina, è in contatto con tutti per conoscere le loro intenzioni. Per chi deciderà di andarsene, il piano prevede un trasporto in autobus a Changsha, capitale della provincia dello Huhan, a 350 km circa di distanza da Wuhan. Una volta arrivati a destinazione, sarebbero trasferiti in un ospedale per un periodo di osservazione di due settimane, tempo necessario per il decorso dell'incubazione del virus. Il capo dell'Unità di Crisi Stefano Verrecchia ha chiarito che la quarantena, che sarebbe sia in uscita ma anche in entrata da Wuhan, è un'ipotesi allo studio dell'Italia con gli altri partner". Ed in ogni caso l'evacuazione dei connazionali sarebbe possibile soltanto dopo l'autorizzazione delle autorita' cinesi. Per coloro che invece scelgono di restare, Verrecchia ha spiegato che l'ambasciata a Pechino "sta provvedendo a tutte le misure del caso" per fornire loro assistenza.

Diffusione del coronavirus

Nel mentre in Vietnam è stato registrato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo finora avvenuto al di fuori della Cina (SCIENZIATI: ISOLATO IL PRIMO CEPPO, SI LAVORA AL VACCINO). Sempre fuori dal Paese, continuano ad arrivare segnalazioni di casi sospetti, dal Canada all'Austria, mentre negli Stati Uniti è stato confermato il quinto. Il governo giapponese, invece, dovrebbe inviare un aereo charter nella città cinese di Wuhan, focolaio dell'epidemia, con ogni probabilità nella giornata di martedì, per consentire ai cittadini nipponici di rientrare in patria. Mentre dall'Italia, la Farnesina il 26 gennaio ha fatto sapere che gli italiani che si trovano nella regione dell'Hubei possono lasciare la zona via terra, ma questo comporterà un successivo periodo di osservazione di 14 giorni in una struttura ospedaliera (I CONTAGI NEL MONDO - IN ASIA CAPODANNO CON LE MASCHERINE - BURIONI: TRASMISSIONE ANCHE SENZA SINTOMI).