Una foto del figlio 20enne scattata poche ore prima che morisse. Così il padre di Cameron Boyce, l’attore 20enne deceduto sabato 6 luglio in seguito a complicazioni probabilmente legate all’epilessia, ha deciso di dedicare un pensiero al figlio scomparso, intervenendo su Instagram per la prima volta dal giorno della tragedia. “Mi manca terribilmente”, ha scritto Victor Boyce accanto all’immagine. (FOTO - L'ADDIO DI PEYTON LIST - IL RICORDO DI MICHELLE OBAMA)

“Grazie a tutti per averci aiutato”

“Mio figlio. Solo poche ore prima che venisse portato via dalle nostre vite. Mi manca terribilmente - ha scritto il padre dell’attore su Instagram - Spero che nessuno debba mai provare il dolore che sento, ma nessuno è immune alla tragedia. La manifestazione di amore e sostegno che la nostra famiglia continua a ricevere è così bella e apprezzata. Grazie a tutti per averci aiutato nella peggior situazione possibile per noi”. Decine di migliaia i commenti, tra cui quello di Dove Cameron, costar di Cameron Boyce in Descendants: “Amo te e tutta la tua famiglia così tanto e per sempre. C'era una vita prima di questo e ora ci sarà la vita dopo questo. I miei pensieri non ti hanno lasciato e rimarranno con te”. “Ehi Victor - ha commentato anche il regista Kenny Ortega - Cameron è il nostro Forever Boy. Porteremo con noi la sua bontà ogni giorno della nostra vita. Guarda in alto, lui è lì! Non sei solo”. (IL RUOLO DI CARLOS IN DESCENDANTS - LUKE ROSS IN JESSIE)

I genitori: “È una luce che brillerà per sempre”

Il post su Instagram di Victor Boyce arriva nello stesso giorno in cui il padre dell’attore e la moglie Libby, parlando con People, hanno ringraziato tutti i fan del figlio per il supporto: "Non ci sono parole per descrivere quanto siamo commossi dalla straordinaria dimostrazione di amore e sostegno dalla nostra famiglia, dagli amici e dal mondo. Grazie a tutti, per averci circondato con il vostro amore e rispetto per Cameron e la preoccupazione per la nostra famiglia - ha detto la coppia - Lui era la definizione stessa di gentilezza umana, e una luce che brillerà per sempre mentre il suo spirito sopravvive in tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Era la roccia della nostra famiglia e ha sempre avuto una visione positiva, commovente, perspicace e premurosa su tutto e tutti".