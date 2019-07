Se con la serie "Jessie" è diventato uno dei volti più noti di Disney Channel, è con il personaggio di Carlos in "Descendants" che Cameron Boyce (LE FOTO DELL'ATTORE) ha iniziato a essere una vera e propria star per gli adolescenti di tutto il mondo. L’attore americano, morto il 7 luglio a soli 20 anni, dal 2015 era impegnato nella saga di film per la televisione arrivata ora al terzo capitolo (negli Stati Uniti in uscita il prossimo agosto, mentre in Italia sarà in onda a ottobre).

La trama di Descendants

Nella serie Cameron interpreta Carlos, il figlio di Crudelia De Mon, la storica cattiva del cartone Disney “La carica dei 101”. Insieme a Mal (figlia di Malefica), Evie (figlia della regina cattiva) e Jay (figlio di Jafar) è impegnato a combattere una battaglia tra le forze del bene e quelle del male. Inviati a frequentare l’accademia Auradon Prep, diretta dalla Fata Smemorina, i quattro figli dei cattivi hanno come missione quella recuperare la bacchetta della fata per liberare i loro genitori, che sono stati imprigionati nell’Isola degli Sperduti, da dove non possono scappare per via di una barriera magica.

Il personaggio di Carlos

Il personaggio di Carlos è il più timido e il più giovane dei quattro protagonisti. La madre lo ha cresciuto col terrore dei cani, ma una volta arrivato alla scuola di Auradon riesce a instaurare un forte legame affettivo con Rudy, il cane-mascotte dell’accademia, che arriverà persino a parlare grazie a una caramella magica. Nel secondo episodio della saga, Carlos prenderà ancora più coraggio, superando nuove paure.

Il resto del cast

Nel cast insieme a Boyce recitano Dove Cameron, che interpreta Mal, Booboo Stewart nel ruolo di Jay, mentre Sofia Carson è Evie. Ben,il figlio di Belle e del Re Bestia e futuro re di Auradon, è invece interpretato da Mitchell Hope. Melanie Paxson è la Fata Smemorina, mentre nel ruolo della madre di Carlos, Crudelia De Mon, recita Wendy Raquel Robinson.

Il commosso ricordo del regista

Tra i primi a ricordare oggi l’attore scomparso è stato proprio il regista di Descendants, Kenny Ortega, che su Instagram ha scritto: "Cameron portava amore, risate e solidarietà ogni giorno in sua presenza. Il suo talento sconfinato, la sua gentilezza e generosità erano infinite. È stato un indescrivibile onore e un piacere conoscerlo e lavorare con lui. Ti rivedrò in tutte le cose mio amato e meraviglioso amico. Cercherò nelle stelle la tua luce. Sarai il mio ragazzo per sempre! Cameron vivrai per sempre nei nostri cuori".