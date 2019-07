Addio a Cameron Boyce, chi era il Luke Ross della serie "Jessie"

Il grande pubblico dei ragazzi, e non solo, piange la morte a soli 20 anni di Cameron Boyce, giovane attore americano famoso per i ruoli interpretati nelle produzioni di Disney Channel (FOTO). Per Boyce la fama era arrivata con la serie televisiva Jessie, dove interpretava il dodicenne Luke Ross, figlio adottato, problematico e dipendente dai videogame. Un successo poi diventato ancora più travolgente con il personaggio di Carlos, figlio di Crudelia de Mon in Descendants, saga di film tv Disney arrivata ormai al terzo capitolo. Cameron Boyce è rimasto nel cast di Jessie per tutte e 4 le stagioni della serie, trasmesse dal 2011 al 2015.

Da Jessie a Descendants, la strada di Cameron Boyce verso la fama

Cameron Boyce ottiene il ruolo di Luke Ross nel settembre 2011. Ma inizialmente il ruolo che avrebbe dovuto interpretare sarebbe dovuto essere un altro. Durante la pre-produzione della serie, infatti, Luke doveva essere in realtà un ragazzo coreano di nome Hiro, ma la produzione rimase colpita dall'audizione di Boyce e decise di ricreare il ruolo modellandolo su di lui. La serie segue le avventure di una ragazza, Jessie, una babysitter diciottenne di una zona rurale del Texas che si trasferisce a New York dove sogna di fare l'attrice. Jessie trova lavoro come tata in una famiglia molto ricca, i Ross, con quattro bambini - tra cui appunto Luke - e Bertram, il maggiordomo. La serie segue le sue difficoltà e avversità nel realizzare i suoi sogni mentre è occupata a tenere a bada i ragazzi.

Il resto del cast di Jessie

Insieme a Boyce, figuravano nel cast della serie Debby Ryan, nel ruolo di Jessie, Peyton Roi List, che interpreta Emma, sorella di Luke. E poi Karan Brar, nei panni del fratello di Luke adottato dall'India, e Zuri, altra sorellina anche lei adottata ma dall'Uganda. A interpretare il ruolo del maggiordomo dei Ross, Bertram Winkle, è Kevin Chamberlin.