Cameron Boyce, la famiglia: "Soffriva di epilessia"

Cameron Boyce sarebbe morto per complicazioni dovute alle sue condizioni di salute. L'attore soffriva di epilessia e sarebbe proprio questa malattia neurologica ad aver provocato il decesso del 20enne sabato 6 luglio. È stato il portavoce della famiglia della star di Disney Channel a diffondere la notizia in un'intervista a Abc News: "Stiamo ancora cercando di attraversare questo momento che ci fa stringere il cuore" (LE FOTO DELLA STAR).

"Privacy e rispetto per la famiglia"

Il portavoce ha anche chiesto nuovamente "privacy per la famiglia e per tutti quelli che lo hanno conosciuto e amato. Siamo addolorati per la sua perdita e stiamo organizzando il funerale, cosa che di per sé è angosciante".

"Boyce voleva fare la differenza attraverso l'impegno su cause umanitarie"

Cameron Boyce è diventato noto al pubblico grazie alle sue interpretazioni in "Descendants" (IL SUCCESSO NEL RUOLO DI CARLOS) e prima ancora nella serie tv "Jessie" (DOVE INTERPRETAVA LUKE ROSS). Un portavoce di Disney Channel ha ricordato come "sin da piccolo, Cameron desiderasse condividere il suo straordinario talento artistico. Voleva fare la differenza nella vita delle persone attraverso il suo impegno su cause umanitarie". Dai colleghi di set all'ex first lady Michelle Obama, molti descrivono la giovane star come una persona amorevole e talentuosa di cui si doveva esser grati per i momenti passati insieme.