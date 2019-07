"Il ragazzo la cui risata contagiosa riesco ancora a sentire. Il ragazzo che ha lasciato tutti fiduciosi e pieni di amore”. Inizia così il messaggio dell’attrice Peyton List dedicato a Cameron Boyce, l’attore americano star di Disney Channel morto nel sonno a 20 anni a causa di una patologia. Ma sono tante le star e le personalità del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare il Carlos della serie tv Descendants: tra loro le co-star del telefilm Jessie Debby Ryan e Charles Esten, l’attore Adam Sandler e il Ceo della Walt Disney Bob Iger. (LE FOTO DELL'ATTORE - IL RUOLO DI LUKE ROSS IN JESSIE)

Peyton List: “I miei figli sentiranno parlare di te”

La Emma Ross di Jessie, su Instagram, ha scritto: “Era più giovane di me, ma mi ha insegnato a diffondere amore e gentilezza più di chiunque altro sia mai stato nella mia vita. Ha sollevato tutti intorno a sé e mi ha ispirato/spinto a diventare una persona migliore di quanto sarei mai stata senza la sua guida, pazienza e amore”. “Riesco a malapena a vedere i miei occhi da tanto forte sto piangendo - continua il post di Peyton List - Cameron ti amo con ogni grammo di me, e ti ringrazio per il tempo che ho avuto con te, per essere nella mia vita e per essere mio fratello per sempre e sempre. C'è un buco nel mio cuore che non guarirà mai. Non smetterò mai di parlare di te. I miei figli sentiranno parlare di te. Sei la persona più speciale che abbia mai avuto l’onore di incontrare, Cameron Boyce. Ci hai lasciati tutti, me compresa, migliori di come ci hai trovati. Il Paradiso ha guadagnato una bellissima anima. Vorrei poterti abbracciare un’ultima volta Cam”.

Il ricordo di Debby Ryan in un video

Debby Ryan ha invece scelto di omaggiare Cameron Boyce condividendo le sue stesse parole. L’attrice ha postato un video nelle sue stories di Instagram in cui Boyce, in un discorso tenuto al Thirst Gala for the Pioneering Spirit award del 2018, parlava di come usare i social network per “rendere il mondo un posto migliore”. “È assurdo - si sente dire l’attore nel video - possiamo twittare quando vogliamo e usare i social e Instagram per rendere il mondo un posto migliore invece che peggiore, come invece fanno in molti”.

Charles Esten: “Era destinato a diventare la stella”

Si è invece affidato a Twitter Charles Esten, che nella serie Jessie interpretava in padre di Cameron Boyce. “La mia famiglia e io siamo devastati dalla perdita del nostro giovane e straordinario amico, Cameron Boyce. Anni fa ho avuto la fortuna di interpretare suo padre in Jessie, siamo stati fortunati a conoscere lui e la sua meravigliosa famiglia nella scuola elementare che i nostri bambini hanno tutti frequentato insieme - ha scritto in una serie di tweet - Fu lì che conoscemmo il suo talento infinito, la sua gentilezza e la sua gioia di vivere. Al suo primo talent show, le danze del piccolo Cameron illuminarono il palco, e fecero alzare tutti in piedi, esultando. Era chiaro a tutti che era destinato a diventare la stella che presto sarebbe diventato".

Adam Sandler: “C’era ancora molta strada da fare”

E su Twitter è arrivato anche il pensiero di Adam Sandler, che con Cameron Boyce aveva condiviso il set di Un Weekend da Bamboccioni: “Troppo giovane. Troppo dolce. Troppo divertente. Semplicemente il ragazzino più carino, il più talentuoso e il più rispettabile. Ho adorato quel ragazzo - ha scritto l’attore - Teneva così tanto alla sua famiglia e al mondo. Grazie Cameron per tutto quello che ci hai dato, c’era ancora molta strada da fare. I nostri cuori sono spezzati”.

Il Ceo della Walt Disney: “Pieno di talento, cuore e vita”

“La Walt Disney Company piange la perdita di Cameron Boyce, amico di tanti di noi, pieno di talento, cuore e vita, e troppo giovane per morire. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha scritto su Twitter anche il Ceo della Walt Disney, Bob Iger.