Strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove 40 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in due sparatorie durante la preghiera del venerdì (FOTO). Quattro persone, tra cui una donna, sono state arrestate e un uomo - non si sa ancora se tra quelli in custodia - ha rivendicato gli attacchi lasciando un manifesto anti-immigrati di 74 pagine in cui ha spiegato chi è e il motivo delle sue azioni, che definisce un attacco terroristico. L'uomo, riporta il New Zealand Herald, ha ripreso la strage in diretta streaming: il video, pubblicato su Facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network. La premier Jacinda Ardern ha confermato il numero delle vittime parlando di un "attacco terroristico" e ha descritto l'accaduto come "un atto di violenza senza precedenti" e "uno dei giorni più bui della Nuova Zelanda".

Rivenuti anche ordigni esplosivi

Ad aprire il fuoco nella prima moschea di Al Noor, dove c'erano 300 persone, intorno alle 13:40 locali, sarebbe stato un uomo bianco tra i 30 e i 40 anni che indossava un'uniforme in stile militare. Un testimone ha raccontato che un uomo armato vestito di nero è entrato nel luogo di culto e ha fatto fuoco: "Ho visto persone morte ovunque". La premier ha riferito che 10 persone sono state uccise nella moschea di Linwood e altre 30 nella moschea Al Noor sulla Deans Avenue, vicino ad Hagley Park. Il commissario di polizia neozelandese Mike Bush, durante una conferenza stampa, ha detto che sono state anche rinvenute auto con esplosivi nel centro della città, dov’era in corso la manifestazione dei giovani studenti per il clima, sulle orme dell'attivista svedese 16enne Greta Thunberg, che è stata evacuata. L'intera città era stata messa in lockdown poi rientrato.



L’attentatore

L’uomo che ha rivendicato le sparatorie dice di essere un australiano bianco di 28 anni arrivato in Nuova Zelanda solo per pianificare e addestrarsi all'attacco. Ha detto di non essere membro di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi nazionalisti, sebbene nessun gruppo abbia ordinato l'attacco. Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da "immigrazione di massa". In una foto - postata sui social prima dell'attacco - ha postato foto di caricatori sui quali compaiono i nomi di alcuni suprematisti tra cui Luca Traini, responsabile del raid razzista di Macerata del 3 febbraio 2018.

La premier: migranti e rifugiati tra le vittime

La premier, dicendo che molte delle persone colpite potrebbero essere migranti o rifugiati, ha detto: "Loro hanno scelto la Nuova Zelanda come la loro casa ed è la loro casa. Loro sono noi - ha osservato - le persone che hanno compiuto questo atto di violenza non lo sono. Non c'è spazio per loro in Nuova Zelanda”. La polizia, via Twitter, ha esortato a rimanere chiusi in casa, a non andare in moschea in tutto il Paese e a non condividere il link dell'"inquietante" video sulla strage postato da uno dei terroristi.

La nazionale di cricket del Bangladesh scampata all’attacco

Secondo quanto si apprende, i giocatori nella nazionale di cricket del Bangladesh sarebbero scampati per un soffio a una delle due sparatorie. Secondo quanto alcuni di loro hanno scritto sui social media, atleti e i membri dello staff della squadra si stavano avvicinando sul loro autobus alla moschea Masjid Al Noor quando è scoppiata la sparatoria. Cancellato il test match che era in programma domani contro la Nuova Zelanda.

Data ultima modifica 15 marzo 2019 ore 08:22