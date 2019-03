Brenton Tarrant, l'autore della strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, (FOTO) dove 49 persone sono state uccise, ha ripreso l'attacco in diretta e lo ha pubblicato su Facebook. Il filmato, riporta il sito del quotidiano neozelandese New Zealand Herald, durava 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network, ha spiegato la responsabile dei contenuti di Facebook Australia-New Zealand. La polizia della Nuova Zelanda ha "esortato con forza" media e popolazione a non condividere il video integralmente, un filmato che anche Sky Tg24 ha scelto di non mostrare. Nelle immagini che è possibile pubblicare, i primi secondi del filmato, il killer arriva in auto, prende le armi dal bagagliaio dell’auto e si dirige verso la moschea. Subito dopo aprirà il fuoco sui fedeli.

Un attacco pianificato per due anni

Tarrant è un 28enne australiano che ha rivendicato gli attacchi lasciando un manifesto anti-migranti di 74 pagine dal quale emerge che l'uomo aveva preannunciato la strage sul sul forum '8chan' e pianificava gli attacchi da due anni, ma ha scelto di colpire la Nuova Zelanda - che non era il suo obiettivo originale - solo tre mesi fa per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da "immigrazione di massa". Il 28enne ha detto di non far parte di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con molti gruppi nazionalisti.

Sulle mitragialtrici i nomi dei nazionalisti

In una foto, postata sui social prima dell'attacco, si vedono i caricatori delle mitragliatrici ricoperti di scritte riferite ad antiche battaglie e più recenti attacchi contro le comunità musulmane. Oltre al nome dell'autore del raid razzista di Macerata del 3 febbraio 2018, Luca Traini, compaiono anche Sebastiano Venier, l'87esimo Doge della Repubblica di Venezia che nel 1571 nella battaglia di Lepanto inflisse una dura sconfitta ai turchi, e quello di Alexandre Bissonette, l'uomo 29enne che nel 2017 uccise sei persone in una moschea di Quebec City, in Canada.

Data ultima modifica 15 marzo 2019 ore 10:20