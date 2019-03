“È entrato dentro” e “li ha uccisi uno a uno”. Descrive così la scena a cui ha assistito un testimone della strage in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, dove 40 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in due sparatorie durante la preghiera del venerdì (FOTO). Il testimone racconta che intorno alle 14 ora locale un uomo è entrato dal cancello della moschea e “ha subito sparato ad un altro uomo”. Descrive poi l’attentatore: “Indossava un elmetto, degli occhiali, era vestito come un militare” e “aveva un fucile mitragliatore”. Il testimone racconta poi che ha provato a parlare con l’attentatore, ma non ha risposto e ha cominciato a sparare, anche contro di lui. Nuova Zelanda, strage in due moschee: 40 morti e 4 arresti