Il Boeing 737 Max 8 non volerà più – almeno temporaneamente – nei cieli europei. Sia l'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell'Unione europea (Easa) che molti Paesi singolarmente hanno infatti deciso di chiudere il loro spazio aereo al velivolo protagonista dell’incidente in Etiopia di domenica scorsa. L'Easa ha fatto sapere in una nota su Twitter di sospendere tutti i voli del Boeing 737 Max 8 e 737 Max 9 in Europa a partire dalle 19. Ad annunciare la serrata degli spazi aerei, in precedenza, sono state Italia (dalle 21 di oggi), Gran Bretagna, Germania, Francia, Irlanda, Austria, Olanda e Belgio. Oltre ai Paesi Ue, anche altri Stati nel mondo hanno annunciato il bando al modello della Boeing e diverse compagnie aeree hanno fatto sapere che lasceranno a terra i velivoli. Intanto, l'azienda ha annunciato che "entro aprile" procederà all'aggiornamento del software dell’intera flotta dei suoi 737 Max 8 (COS'È - LE FOTO DELLO SCHIANTO), il principale sospettato dell’incidente in Etiopia e del precedente di ottobre in Indonesia. (TUTTI GLI INCIDENTI DELLA COMPAGNIA ETIOPE - QUALI COMPAGNIE USANO IL 737 - Incidenti aerei: i dati sulla sicurezza in volo negli ultimi 40 anni).

Lo stop in Italia

"Dalle 21:00 di oggi, visto il perdurare della mancanza di informazioni certe in merito alla dinamica dell'incidente della Ethiopian Airlines, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per motivi precauzionali, ha disposto la chiusura dello spazio aereo italiano a tutti i voli commerciali operati con aeromobili di questo tipo", scrive l'Enac in una nota. "In accordo con quanto in corso in Europa, gli aeromobili di questo modello non possono più operare da e per gli aeroporti nazionali fino a nuove comunicazioni", precisa l'Enac, ricordando che tutti i velivoli Boeing, e quindi anche i Boeing 737 Max 8, sono certificati dalla FAA - Federal Aviation Administration, Ente americano per l'aviazione civile. Le certificazioni degli aeromobili che operano nelle flotte europee sono convalidate dall'EASA (l’agenzia europea).

Gli altri Paesi che hanno fermato il Boeing

Oltre ai Paesi Ue, anche Etiopia, Cina, Australia, Indonesia, Malesia, Mongolia, Isole Cayman e Singapore hanno temporaneamente vietato a tutti gli aerei Boeing 737 Max di entrare e uscire dai propri Paesi. A loro si aggiunge l’Oman (con la compagnia di bandiera, Oman Air), che, decidendo di "sospendere temporaneamente" i voli dei Boeing 737 Max, diventa il primo Paese della penisola araba a lasciare a terra quel modello di velivoli. Le Autorità dell’aviazione dei diversi Stati dicono di “attendere ulteriori informazioni sulla sicurezza di questi aeromobili”, prima di decidere un eventuale sblocco.

Stop anche da alcune compagnie

Lo stesso provvedimento di “sospensione” è stato preso anche da alcune compagnie aeree, come la sudcoreana Eastar Jet. Anche l'indiana Jet Airways ha deciso di fermare i voli dei suoi cinque Boeing 737 Max. "Nella nostra flotta abbiamo cinque Boeing 737, ma attualmente nessuno è impiegato nei voli. Siamo in contatto con la società produttrice", si legge in una nota della compagnia. Identica la decisione di Aerolineas Argentinas, che ha disposto un "riposo obbligato" per i suoi cinque Boeing 737 Max 8. In un comunicato la compagnia ha precisato che "il fermo degli aerei permetterà una loro ispezione e successivamente, secondo quanto comunicherà il costruttore Boeing, si deciderà se torneranno a volare". La brasiliana Gol ha invece spiegato che "la sicurezza è il valore numero uno che orienta in modo assoluto tutte le iniziative dell'azienda". Sospesi anche i voli dei 10 velivoli Boeing 737 Max 8 della Lion Air, la più grande compagnia aerea privata indonesiana. La stessa Lion Air era proprietaria del Boeing 737 Max 8 precipitato pochi minuti dopo il decollo il 29 ottobre scorso nel Mare di Java, causando la morte delle 189 persone a bordo. In Europa, è la compagnia aerea anglo-tedesca Tuifly che ha annunciato che lascerà a terra i suoi 15 Boeing 737 Max: tra gli apparecchi che non voleranno, anche quattro in dotazione alla flotta della compagnia in Belgio. Infine, la Norwegian Air Shuttle, compagnia privata low-cost, ha sospeso i voli dei suoi 18 modelli di 737 Max. Tomas Hesthammer, chief operating officer della Norwegian, ha spiegato: "La sicurezza dei nostri clienti e dei nostri colleghi non sarà mai compromessa, e una volta che le autorità ci suggeriscono di fermare le operazioni, noi certamente ci adeguiamo".

Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 19:05