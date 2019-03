Dopo l’incidente aereo in Etiopia, in cui hanno perso la vita 157 persone, tra cui anche 8 italiani che erano a bordo, la Ethiopian Airlines ha deciso di fermare i Boeing 737 Max 8. Si tratta dello stesso modello precipitato ieri poco dopo il decollo da Addis Abeba. Anche la Cina ha sospeso l'uso dei velivoli di quel tipo, così come la compagnia Cayman Airways (TUTTI GLI INCIDENTI DELLA COMPAGNIA ETIOPE).

Ethiopian Airlines blocca Boeing 737 Max 8

La compagnia di bandiera etiope ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max 8, come ha reso noto la società in un tweet. “A seguito del tragico incidente del 10 marzo - si legge - Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737-8 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via precauzionale. La compagnia - conclude il comunicato - diffonderà ulteriori informazioni non appena disponibili’. La decisione è partita da domenica 10 marzo e vale "fino a nuovo ordine" (LE FOTO DELLO SCHIANTO).

Anche la Cina blocca il modello di Boeing

Una decisione analoga è stata presa dall'ente per l'aviazione civile cinese, la Civil Aviation Administration of China (Caac), che ha deciso di lasciare a terra i 96 Boeing 737 Max 8 operati da compagnie aeree cinesi. La scelta avviene dopo due incidenti occorsi a questo modello di aereo: oltre al volo della Ethiopian Airlines, a ottobre scorso, era precipitato in mare, pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Jakarta, un 737 Max 8 della compagnia aerea indonesiana Lion Air, che ha provocato la morte di 189 persone a bordo (CHI ERA SEBASTIANO TUSA).

La decisione cinese

La sospensione all'uso di questi modelli comincia a partire dalle 18 di oggi, le undici del mattino in Italia, secondo quanto confermato dalla Civil Aviation Administration of China, che specifica che "dato che i due incidenti hanno riguardato i nuovi Boeing 737 Max 8 e sono avvenuti durante la fase di decollo, hanno elementi simili". Oltre a Air China, nella direttiva sono coinvolte anche China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Hainan Airlines. Nella giornata di oggi sono almeno 29 i voli operati da compagnie aeree cinesi, sia interni che internazionali, a essere stati cancellati, secondo Variflight, che si occupa dei dati dell’aviazione di Pechino. L’ente cinese ha detto che la decisione è stata presa dopo una consultazione con l'omologa agenzia americana Federal Aviation Administration (Faa) e la Boeing. Sono otto i cittadini cinesi nell'elenco delle 157 vittime del volo Ethiopian Airlines.

Anche Cayman Airways ferma Boeing 737 Max

Anche la Cayman Airways, compagnia di bandiera delle Isole Cayman, territorio britannico d’oltremare, ha deciso di lasciare a terra temporaneamente i suoi due Boeing 737 Max 8, in seguito all'incidente aereo in Etiopia. Il ceo del vettore caraibico Fabian Whorms ha spiegato che, anche se la causa del disastro di ieri non è ancora chiara, la sua compagnia ha comunque deciso questa misura cautelativa per "mettere la sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi al primo posto".

Data ultima modifica 11 marzo 2019 ore 09:06