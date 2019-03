Boeing ha annunciato che procederà all'aggiornamento del software dell’intera flotta dei suoi 737 Max 8 (COS'È) nel giro di alcune settimane. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta della Federal Aviation Administration, l'agenzia federale statunitense per l'aviazione, di apportare modifiche "entro aprile" al modello dell'aereo che si è schiantato in Etiopia domenica scorsa, presumibilmente per un problema al software (LE FOTO DELLO SCHIANTO). Boeing ha nel frattempo espresso le condoglianze ai familiari delle 157 persone che hanno perso la vita a bordo dell’aereo dell’Ethiopian Airlines (TUTTI GLI INCIDENTI DELLA COMPAGNIA ETIOPE): tra le vittime anche otto italiani. Intanto però dopo Etiopia, Cina, Indonesia, Mongolia e Isole Cayman, anche Singapore e Australia hanno deciso di lasciare temporaneamente a terra i Boeing 737. Salgono così a sette i Paesi che per precauzione hanno bloccato il modello. Anche la compagnia indiana Jet Airways, quella sudcoreana Eastar Jet e quella argentina Aerolineas Argentinas hanno preso lo stesso provvedimento (QUALI COMPAGNIE LO USANO).

Singapore e Australia fermano i Boeing

L'Autorità dell'aviazione civile di Singapore ha temporaneamente vietato a tutti gli aerei Boeing 737 Max di entrare e uscire dal Paese in seguito ai due incidenti mortali che hanno coinvolto questo tipo di aeromobile in meno di cinque mesi. Lo stop, precisa l'Autorità, ha inizio oggi e sarà passibile di revisione "quando saranno disponibili le informazioni sulla sicurezza di questi aeromobili". Tra le compagnie più colpite da questa decisione c’è la locale SilkAir. Anche l'Australia, poi, si è aggiunta alla lista dei Paesi che hanno deciso di fermare i voli dei Boeing 737 Max.

Stop anche da Jet Airways, Eastar Jet e Aerolinas Argentinas

Lo stesso provvedimento è stato preso anche da alcune compagnie aeree, come la sudcoreana Eastar Jet. Anche l'indiana Jet Airways ha deciso di fermare i voli dei suoi cinque Boeing 737 Max. "Nella nostra flotta abbiamo cinque Boeing 737, ma attualmente nessuno è impiegato nei voli. Siamo in contatto con la società produttrice", si legge in una nota della compagnia. Identica la decisione di Aerolineas Argentinas, che ha disposto un "riposo obbligato" per i suoi cinque Boeing 737 Max 8. In un comunicato la compagnia ha precisato che "il fermo degli aerei permetterà una loro ispezione e successivamente, secondo quanto comunicherà il costruttore Boeing, si deciderà se torneranno a volare".

La ricostruzione dell’incidente di domenica

I sospetti per l'incidente dell’aereo dell’Ethiopian Airlines ricadono su un difetto nel software del 737 Max che gestisce i dati sul sistema di protezione del cosiddetto 'inviluppo di volo' che sarebbe la relazione fra l'angolo di attacco dell'ala, la velocità del velivolo e il flusso di aria che lo circonda. L'aereo è precipitato 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Secondo le prime indiscrezioni dopo l'incidente, il pilota aveva comunicato alcune difficoltà subito dopo il decollo e chiesto il permesso di tornare indietro. Secondo il sito Flightradar24, che rileva e diffonde i dati sui voli di tutto il mondo, la velocità dell'aereo sarebbe stata instabile fin dal momento del decollo. Fondamentale per ricostruire la tragedia sarà anche l'analisi dei rottami recuperati, per stabilire in quante parti l'aereo si è spezzato nell'impatto, di verificare la posizione delle leve di comando e le condizioni delle parti meccaniche. Informazioni ulteriori si possono raccogliere analizzando i frammenti, individuando il modo in cui è avvenuta la rottura o come si sono deformati.

Data ultima modifica 12 marzo 2019 ore 11:05