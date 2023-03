Fa' la cosa giusta, a Milano la fiera nazionale del consumo critico

Lifestyle

Earth Day 2022, 20 hotel ecosostenibili per una vacanza green

Rispetto per la natura, integrazione con le comunità locali, alimentazione bio e a chilometro zero. Ma anche energia da fonti rinnovabili, riuso delle acque piovane, utilizzo di detergenti ecologici e di lampadine a basso consumo. Nel Belpaese sono sempre più numerose le strutture turistiche che scelgono di ridurre l’impatto delle attività sull’ambiente privilegiando criteri di bioedilizia e bioarchitettura. In occasione dell'Earth Day siamo andati alla scoperta di quelle più suggestive a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio alla scoperta delle strutture ricettive eco-friendly più suggestive d'Italia parte da Lana in Alto Adige dove troviamo il VIGILIUS MOUNTAIN RESORT. Primo albergo Earth Check Gold del nostro Paese (premiato con le 5 stelle verdi dall'Eco Hotels of the World), è firmato dall'architetto Matteo Thun ed è stato interamente realizzato secondo criteri di sostenibilità. Tutti i materiali impiegati provengono da risorse rinnovabili. Il tetto è fornito di una copertura coibentata ad alto isolamento termico rafforzato da uno strato di humus

Restiamo in provincia di Bolzano ma ci spostiamo a La Villa, in Alta Badia, per visitare il DOLOMIT BOUTIQUE HOTEL: 19 camere di fronte allo scenario delle Dolomiti. Bandita la plastica usa e getta. L'albergo e il ristorante adottano solo prodotti biodegradabili come le cannucce e i contenitori da asporto in fibra di mais. Dal 2018 il Dolomit Boutique Hotel è anche pioniere della promozione del Plogging in Italia (pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa sport)