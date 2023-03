"Il Verde e il Blu", miniserie dedicata a sostenibilità e innovazione

Si chiama "Il Verde e Il Blu" ed è una miniserie dedicata alla sostenibilità e all’innovazione in onda su Sky TG24, sabato 18 marzo e domenica 19 marzo alle 21 (e disponibile anche sull'On demand). Il verde e il blu sono due pilastri del mondo in cui viviamo oggi e del mondo in cui vivremo nel futuro. E sono anche i colori che ci ricordano la necessità e l’urgenza di due transizioni che dobbiamo affrontare, quella ecologica e quella digitale.

Il verde

La prima puntata è dedicata alla transizione Ecologica. Ospiti: Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Sarah Varetto, Executive Vice President Communication Inclusion and Bigger Picture; Carlo Capè, amministratore delegato di Bip; Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura.

Il blu

Si parla di sicurezza informatica e di intelligenza artificiale nella seconda puntata. Ospiti: Claudio De Paoli, responsabile Centro di Eccellenza CyberSec BIP; Alessandro Manfredini, Group Security & Cyber Defence di A2A e presidente di AIPSA; Gianmatteo Manghi, CEO di Cisco Italia; Anna Vaccarelli, Dirigente tecnologo dell’istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa e responsabile relazioni esterne di Registro.it.