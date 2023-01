Milano, incendio in stabile abbandonato: evacuate 50 persone

Il rogo è scoppiato alle prime ore dell’alba, questa mattina, all'interno di uno stabile abbandonato, in via Cavezzali a Milano, nell'ex residence "Jolly". Secondo quanto riferito dai soccorritori non sono state necessarie cure mediche e non sono stati segnalati feriti e intossicati

Un incendio è scoppiato alle prime ore dell’alba, questa mattina, all'interno di uno stabile abbandonato, in via Cavezzali a Milano, nell'ex residence "Jolly". In base alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un cumulo di rifiuti presenti al quarto piano dell’edificio, alto 10 piani, che è stato parzialmente evacuato. In strada si sono ritrovate una cinquantina di persone, senzatetto che dormono proprio all’interno del palazzo. Secondo quanto riferito dai soccorritori, non sono state necessarie cure mediche e non sono stati segnalati feriti e intossicati. Sul luogo del rogo sono intervenuti i vigili del fuoco.