2/7 ©IPA/Fotogramma

Fio.psd, federazione organismi per i senza fissa dimora, spiega che i dati mostrano che le persone senzatetto e senza fissa dimora censite si trovano in 2.198 Comuni italiani ma concentrati per il 50% in 6 comuni: Roma con il 23% delle iscrizioni anagrafiche pari a oltre 22 mila persone, seguita da Milano (9%), Napoli (7%), Torino (4,6%), Genova (3%) e Foggia (3,7%)

Governo Draghi, Istat: le misure del 2022 hanno ridotto rischio povertà e disuguaglianze