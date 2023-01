Fiamme in edificio nel Napoletano, feriti e intossicati. VIDEO

Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione sono state complicate in quanto le scale sono subito state invase dal fumo. Ventisei persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo

Probabilmente una fuga di gas o forse un corto circuito. Tre appartamenti al parco Schiano, a Portici (in provincia di Napoli), sono stati avvolti dalle fiamme poco dopo le 21. Secondo le prime testimonianze, le fiamme sono divampate al quarto piano dell'edificio per poi estendersi anche agli appartamenti adiacenti e a quelli dei piani superiori. Nei due condomini coinvolti abitano circa duecento persone e le operazioni di evacuazione sono state complicate in quanto le scale sono subito state invase dal fumo. Ventisei persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo.

I soccorsi

"La macchina dei soccorsi si messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente". Così, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, in relazione all'incendio scoppiato in serata. "Continueremo a lavorare tutta la notte senza sosta - ha aggiunto - sul posto si è recata la Protezione Civile del Comune e tutto il personale della polizia municipale e dell'ufficio tecnico. La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della protesione civile regionale". "Al momento sono ventisei le persone da sgomberare, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico del Comune di Portici e dei vigili del fuoco", ha fatto sapere l'assessore comunale Maurizio Capozzo, delegato dal sindaco a coordinare l'intervento del comune. Secondo un primo screening, comunque, tutte le persone sgomberate dovrebbero trovare ospitalità da amici e parenti stanotte