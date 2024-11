Giornata contro la violenza sulle donne: le manifestazioni in Italia

Il 25 novembre, in tutto il mondo, si svolgono manifestazioni e eventi di sensibilizzazione per affrontare il tema della violenza di genere, promuovere l'importanza parità e combattere gli stereotipi di genere. Ecco alcuni degli eventi previsti in Italia

Il 25 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La data non è casuale: quel giorno, nel 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche della Repubblica Dominicana, per ordine di Rafael Trujillo, ai tempi dittatore del Paese caraibico. La giornata fu istituita ufficialmente dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. In tutto il mondo, Italia compresa, ogni anno, in questa giornata istituzioni pubbliche, associazioni e cittadini privati organizzano eventi per ricordare le vittime e per affrontare il tema della violenza di genere. Ecco alcuni dei principali appuntamenti in programma oggi, 25 novembre.



Gli eventi del ministero dell’Istruzione

A Roma, il ministero dell’Istruzione e del Merito promuove una serie di attività simboliche e didattiche. Fino a questa sera, la facciata del Palazzo dell’Istruzione sarà illuminata di rosso. In mattinata, sulla scalinata del Mim, studenti e studentesse del Liceo Artistico "Enzo Rossi" di Roma, in collaborazione con la Rete "ReNaLiArt" - Rete Nazionale dei Licei Artistici, realizzeranno una performance sul tema, utilizzando abiti creati da loro stessi. Inoltre, negli spazi del ministero è visitabile una mostra di opere sul tema, selezione della V Biennale dei Licei Artistici, a cura di ReNaLiArt - Rete Nazionale dei Licei Artistici, che resterà aperta fino al 29 novembre.

Milano: sensibilizzazione in piazza e dialoghi istituzionali

A Milano, dalle 10 alle 18, Piazza San Babila replica “Io non sto zitta. Rompiamo il silenzio. Uniti contro la violenza sulle donne”, un evento di sensibilizzazione per tenere alta l’attenzione della comunità sul fenomeno della violenza contro le donne, sull’importanza di riconoscere e denunciare gli abusi, incoraggiando le vittime a chiedere aiuto e promuovendo la rete dei servizi antiviolenza regionale. Saranno presenti una pagoda informativa e un camper della Polizia di Stato, dove personale qualificato fornirà assistenza e risponderà alle domande dei cittadini. Tra le attività interattive di sensibilizzazione finalizzate a un coinvolgimento attivo alla manifestazione: la “Parete dei Pensieri" e la "Foto Ingaggio" inviteranno il pubblico a esprimere solidarietà e a prendere posizione contro la violenza. Contemporaneamente, alle 9.30, l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia accoglierà gli studenti delle scuole superiori, per lo spettacolo “Non sei sola. Contro la violenza, rompi il silenzio” portato in scena dagli attori di Teatro Educativo, che affronterà situazioni comuni di violenza, spesso trascurate. Dalle 10 alle 13, in streaming verrà trasmesso il webinar “Dipendenza affettiva: l’amore malato” destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori di secondo grado (e non solo) e organizzato dall’Associazione Senza Veli sulla Lingua, in collaborazione con Regione Lombardia e con il contributo di Fondazione di Comunità Milano. Nel pomeriggio, alle 14, al Belvedere di Palazzo Lombardia, istituzioni locali e rappresentanti delle università si confronteranno su politiche e strategie di prevenzione. Leggi anche In Italia sempre più donne si rivolgono a centri antiviolenza: +14%

Le iniziative a Roma

La Capitale ospita numerosi eventi che combinano arte, cultura e sensibilizzazione. Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, alle 10.30, studenti e studentesse delle scuole superiori di Roma avranno l’occasione di presentare i loro progetti dedicati al superamento degli stereotipi e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, nell’ambito dell’evento conclusivo della campagna #NessunaScusa: “Nessuna scusa: insieme alle scuole contro la violenza sulle donne”.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese, sempre il 25 novembre, saranno proiettati due film sul tema: La casa viola (ore 17) e Familia (ore 20). Inoltre, la mostra fotografica “C’è ancora domani”, ispirata al film di Paola Cortellesi, sarà visitabile fino al 1° dicembre. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, la Biblioteca Vaccheria Nardi proporrà la lettura teatralizzata “Pia de’ Tolomei e le altre", mentre la Biblioteca Laurentina organizzerà letture poetiche e una mostra fotografica il 26 novembre, alle 17. Firenze: spettacoli e attività per tutte le età

Anche Firenze partecipa attivamente con eventi che coinvolgono adulti e bambini: il calendario completo comprende oltre 60 eventi diffusi in tutta la città. La Casa delle Donne ha inaugurato negli scorsi giorni la prima edizione di “Zero T” (T per Tolleranza), una rassegna di incontri promossa e organizzata da questo laboratorio di attività e confronto al femminile. Sono molte le giornate dedicate a varie attività: presentazioni di libri, workshop e laboratori, convegni, interviste. La Ludoteca Mondolfiera offrirà attività dedicate ai più piccoli, come la proiezione del cortometraggio "Giovanni" (alle 10.30) e la narrazione de Il maialibro (alle 17), per sensibilizzare fin dalla tenera età sul tema degli stereotipi di genere.

Questa sera, alle 21, il Teatro Cartiere Carrara sarà il palcoscenico di “Quadri di donne”, uno spettacolo che unisce danza, musica e recitazione per esplorare il tema della violenza sulle donne. La giornata si chiuderà con la proiezione del film La Testimone - Shahed allo Spazio Alfieri (alle 18.30), oltre a un incontro organizzato dall’Acisjf Firenze per fornire informazioni e supporto alle donne in difficoltà.



