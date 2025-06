Angela Celentano e la pista turca, il gip dispone nuove indagini

L'iniziativa è partita per mano del gip di Napoli, Federica Colucci, sebbene la Procura campana proprio di recente ne avesse chiesto l'archiviazione. Di Angela si erano perse le tracce il 10 agosto del 1996 mentre si trovava sul Monte Faito con la famiglia per una scampagnata

La richiesta di archiviazione

La richiesta di archiviazione formulata dagli inquirenti si fonda, in sostanza, sulla manzanza di riscontri e, tra l'altro, anche sugli accertamenti messi in atot che, ad oggi, non hanno fornito risultati apprezzabili, in particolare quelli riguardanti la corrispondenza tra i tratti somatici di Angela con quelli di una giovane ritratta in una foto. Il prolungamento delle indagini è stato comunicato alla famiglia Celentano che è assistita dagli avvocati Enrica Visconti e Luigi Ferrandino.

La genesi della pista turca

La genesi della pista turca, tornando indietro nel tempo, parte nel 2009 su idea della blogger Vincenza Trentinella che aveva riferito di avere acquisito informazioni da un sacerdote il quale le disse di avere saputo da una fedele che Angela Celentano si trovava in Turchia.